Архипова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.04.1906

Сын: Архипов Карп Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович

Рождение ребёнка
21.06.1909

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.06.1912

Дочь: Зина Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.10.1917

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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