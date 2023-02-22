Архипова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1904
Дочь: Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович
Рождение ребёнка
25.04.1906
Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович
Рождение ребёнка
21.06.1909
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.06.1912
Дочь: Зина Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович
Рождение ребёнка
06.10.1917
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович
Смерть
Неизвестно