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Богунов Николай Андреевич
Богунов Николай Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Дата смерти
1783
Пол
Мужской
Отец
Богунов Андрей Семенов
Мать
Богунова Матрона Андреева (Федорова?)
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Богунов Андрей Семенов
Мать:
Богунова Матрона Андреева (Федорова?)
Смерть
1783
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