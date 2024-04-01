Богунова Матрона Андреева (Федорова?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова Матрона Андреева (Федорова?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Богунов Иван Казак Кр.Полуденной Андреев

Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов

Рождение ребёнка
08.05.1774

Сын: Богунов Иона Андреев

Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов

Рождение ребёнка
24.11.1780

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
малолетская дочь
Рождение ребёнка
1782

Сын: Богунов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов

Рождение ребёнка
05.02.1787

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богунов Андрей Семенов

Смерть
1790
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