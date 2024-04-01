Богунова Матрона Андреева (Федорова?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Богунов Иван Казак Кр.Полуденной Андреев
Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
08.05.1774
Сын: Богунов Иона Андреев
Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
24.11.1780
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
малолетская дочь
Рождение ребёнка
1782
Сын: Богунов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
05.02.1787
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Богунов Андрей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790