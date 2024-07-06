Федора Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора Дорофеевна

Федора Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Павлович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Павлович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Устинья Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Павлович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Герасим Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.