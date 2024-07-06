Федора Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Устинья Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Герасим Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Павлович
Смерть
Неизвестно