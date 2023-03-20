Борисов Владимир Ефимович
Место рожденияп. Давыдовка Воронежская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Ефим Павлович
Мать: Борисова Анна Архиповна
п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Николай Владимирович
Мать ребёнка: не указана
п. Давыдовка Воронежская обл.
Место жительства
Неизвестно
п. Давыдовка Воронежская обл.
Смерть
Неизвестно
п. Давыдовка Воронежская обл.