Борисов Владимир Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Владимир Ефимович

Место рождения

п. Давыдовка Воронежская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Ефим Павлович

Мать: Борисова Анна Архиповна

п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Владимирович

Мать ребёнка: не указана

п. Давыдовка Воронежская обл.
Место жительства
Неизвестно
п. Давыдовка Воронежская обл.
Смерть
Неизвестно
п. Давыдовка Воронежская обл.
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