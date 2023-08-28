Григорьева (Евсюкова) Мария Михайлова
Место рождениясело Долгуша Землянского уезда
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Евсюков Михаил Григорьев
Мать: не указана
село Долгуша Землянского уезда
Бракосочетание
26.10.1890
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1892
Дочь: Евгения Тихонова
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Васильев
Рождение ребёнка
18.03.1895
Сын: Григорьев Хрисанф Тихонов
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Васильев
Рождение ребёнка
21.01.1900
Сын: Григорьев Григорий Тихонов
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Васильев
Рождение ребёнка
22.09.1904
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Васильев
Рождение ребёнка
08.06.1905
Дочь: Пелагея Тихонова
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Васильев
Смерть
Неизвестно