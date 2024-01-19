Григорьев Тихон Васильев
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
26.10.1890
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1892
Дочь: Евгения Тихонова
Мать ребёнка: Григорьева Мария Михайлова
Рождение ребёнка
18.03.1895
Сын: Григорьев Хрисанф Тихонов
Мать ребёнка: Григорьева Мария Михайлова
Рождение ребёнка
21.01.1900
Сын: Григорьев Григорий Тихонов
Мать ребёнка: Григорьева Мария Михайлова
Рождение ребёнка
22.09.1904
Мать ребёнка: Григорьева Мария Михайлова
Рождение ребёнка
08.06.1905
Дочь: Пелагея Тихонова
Мать ребёнка: Григорьева Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно