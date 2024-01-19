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Григорьев Тихон Васильев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Григорьев Василий Иванов

Мать: Григорьева Мария Никифорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1890

Жена: Григорьева Мария Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1892

Дочь: Евгения Тихонова

Мать ребёнка: Григорьева Мария Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.03.1895

Сын: Григорьев Хрисанф Тихонов

Мать ребёнка: Григорьева Мария Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1900

Сын: Григорьев Григорий Тихонов

Мать ребёнка: Григорьева Мария Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.09.1904

Сын: Григорьев Михаил Тихонов

Мать ребёнка: Григорьева Мария Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.06.1905

Дочь: Пелагея Тихонова

Мать ребёнка: Григорьева Мария Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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