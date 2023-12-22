(Дидяева) Ирина Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Евдоким
Мать: не указана
В то время - Тамбовская губерния, Ермишинский уезд
Бракосочетание
08.01.1882
Рождение ребёнка
17.07.1885
Дочь: Чарыкова Мария Ефремовна
Отец ребёнка: (дидяев) Ефрем Яковлев
Торопово деревня, Ермишинский уезд, Рязанская губерния. Богоявленский погост
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: (дидяев) Ефрем Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дидяев Василий Ефремович (Неподт)
Отец ребёнка: (дидяев) Ефрем Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дидяев Федор Ефремович (Неподтв)
Отец ребёнка: (дидяев) Ефрем Яковлев
Смерть
Неизвестно