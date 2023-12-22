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(Дидяева) Ирина Евдокимова

Место рождения

Малые Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Малые Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
В то время - Тамбовская губерния, Ермишинский уезд
Бракосочетание
08.01.1882

Муж: (дидяев) Ефрем Яковлев

Торопово, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1885

Дочь: Чарыкова Мария Ефремовна

Отец ребёнка: (дидяев) Ефрем Яковлев

Торопово, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Торопово деревня, Ермишинский уезд, Рязанская губерния. Богоявленский погост
Рождение ребёнка
1903

Сын: Дидяев Иван Ефремович

Отец ребёнка: (дидяев) Ефрем Яковлев

Торопово, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидяев Василий Ефремович (Неподт)

Отец ребёнка: (дидяев) Ефрем Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидяев Федор Ефремович (Неподтв)

Отец ребёнка: (дидяев) Ефрем Яковлев

Смерть
Неизвестно
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