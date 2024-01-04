Чарыкова (Дидяева) Мария Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарыкова (Дидяева) Мария Ефремовна

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Место рождения

Торопово, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.07.1885

Дата смерти

22.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1885

Отец: (дидяев) Ефрем Яковлев

Мать: (дидяева) Ирина Евдокимова

Торопово, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Торопово деревня, Ермишинский уезд, Рязанская губерния. Богоявленский погост
Крещение
18.07.1885
Торопово, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Василий Васильев и Михаила Яковлева дочь девица Татьяна
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Валентина Фроловна

Отец ребёнка: Чарыков Фрол Иванович

Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Регистрация снятых с учета (из комм. магазина) дата операции 10.06.1987, адрес НАБ.М.ГОРЬКОГО д. 40/42 кв. 134, модель ГАЗ 20, номер З0838ММ, год производства 50
Рождение ребёнка
17.03.1914

Сын: Чарыков / Charykov Николай Фролович / Nikolay Frolovich

Отец ребёнка: Чарыков Фрол Иванович

Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
26.06.1918

Дочь: Чарыкова Ольга Фроловна

Отец ребёнка: Чарыков Фрол Иванович

Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Телефон 1931173 (http://nomer-org.website/moskva/ ) москва, АВИАЦИОННАЯ УЛ 68 529
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чарыков Алексей Фролович

Отец ребёнка: Чарыков Фрол Иванович

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.01.1923

Сын: Чарыков (charykov) Александр Фролович (Aleksandr Frolovich)

Отец ребёнка: Чарыков Фрол Иванович

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
27.01.23 примерно. Пархоменко, 122, 74 - Сталинград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарыков Фрол Иванович

Смерть
22.01.1972
Москва, город федерального значения Москва
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