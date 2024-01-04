Чарыкова (Дидяева) Мария Ефремовна
Место рождения
Дата рождения17.07.1885
Дата смерти22.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1885
Отец: (дидяев) Ефрем Яковлев
Торопово деревня, Ермишинский уезд, Рязанская губерния. Богоявленский погост
Крещение
18.07.1885
Восприемники: той же деревни крестьянин Василий Васильев и Михаила Яковлева дочь девица Татьяна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Валентина Фроловна
Отец ребёнка: Чарыков Фрол Иванович
Регистрация снятых с учета (из комм. магазина) дата операции 10.06.1987, адрес НАБ.М.ГОРЬКОГО д. 40/42 кв. 134, модель ГАЗ 20, номер З0838ММ, год производства 50
Рождение ребёнка
17.03.1914
Сын: Чарыков / Charykov Николай Фролович / Nikolay Frolovich
Отец ребёнка: Чарыков Фрол Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1918
Дочь: Чарыкова Ольга Фроловна
Отец ребёнка: Чарыков Фрол Иванович
Телефон 1931173 (http://nomer-org.website/moskva/ ) москва, АВИАЦИОННАЯ УЛ 68 529
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Чарыков Фрол Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1923
27.01.23 примерно. Пархоменко, 122, 74 - Сталинград
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1972
Москва, город федерального значения Москва