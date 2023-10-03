Остроумова (Бочкарева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумова (Бочкарева) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроумов Артем Александрович

Отец ребёнка: Остроумов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроумов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Остроумов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроумов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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