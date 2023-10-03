Остроумова (Бочкарева) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроумов Артем Александрович
Отец ребёнка: Остроумов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроумов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Остроумов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно