Кирсановъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения16.06.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1869
Отец: Кирсановъ Иванъ
Мать: Кирсанова Екатерина
Рождение ребёнка
08.10.1889
Сын: Кирсановъ Филиппъ
Мать ребёнка: Кирсанова Агапія Иванова
Рождение ребёнка
21.10.1891
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Кирсанова Агапія Иванова
Рождение ребёнка
05.01.1894
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Кирсанова Агапія Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирсанова Агапія Иванова