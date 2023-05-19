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Кирсановъ Павелъ

Место рождения

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.06.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1869

Отец: Кирсановъ Иванъ

Мать: Кирсанова Екатерина

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1889

Сын: Кирсановъ Филиппъ

Мать ребёнка: Кирсанова Агапія Иванова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.10.1891

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Кирсанова Агапія Иванова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1894

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Кирсанова Агапія Иванова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирсанова Агапія Иванова

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