Кирсанова Агапія Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова Агапія Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1889

Сын: Кирсановъ Филиппъ

Отец ребёнка: Кирсановъ Павелъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.10.1891

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Кирсановъ Павелъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1894

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Кирсановъ Павелъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсановъ Павелъ

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