Кирсанова Агапія Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1889
Сын: Кирсановъ Филиппъ
Отец ребёнка: Кирсановъ Павелъ
Рождение ребёнка
21.10.1891
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Кирсановъ Павелъ
Рождение ребёнка
05.01.1894
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Кирсановъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирсановъ Павелъ