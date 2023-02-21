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Андреев Петр

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Место рождения

Киргиз-Мияги

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Андреев Феодор

Мать: Андреева Пелагея Тарасовна

Киргиз-Мияги
Рождение ребёнка
1923

Сын: Андреев Михаил

Мать ребёнка: Андреева Лукерия Никифоровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Андреев Василий

Мать ребёнка: Андреева Лукерия Никифоровна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Андреева Лукерия Никифоровна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Андреев Виталий

Мать ребёнка: Андреева Лукерия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Лукерия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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