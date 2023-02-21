Андреев Петр
Место рожденияКиргиз-Мияги
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Андреев Феодор
Киргиз-Мияги
Рождение ребёнка
1923
Сын: Андреев Михаил
Мать ребёнка: Андреева Лукерия Никифоровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Андреев Василий
Мать ребёнка: Андреева Лукерия Никифоровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Андреева Лукерия Никифоровна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Андреев Виталий
Мать ребёнка: Андреева Лукерия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно