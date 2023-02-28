Матрона Кодратова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти09.12.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кодратий Фёдоров
Мать: Евдокия Демидова
Бракосочетание
26.10.1836
Муж: Никифор Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.12.1837
Дочь: Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: МарфаНикифорова
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
Рождение ребёнка
03.04.1846
Сын: Георгий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
Смерть
09.12.1847