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Матрона Кодратова

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.12.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кодратий Фёдоров

Мать: Евдокия Демидова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1836

Муж: Никифор Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.12.1837

Дочь: Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: МарфаНикифорова

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

Рождение ребёнка
03.04.1846

Сын: Георгий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
09.12.1847
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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