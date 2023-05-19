Гутнева (Хотенченко) Матрона Андреевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1899
Рождение ребёнка
26.09.1900
Сын: Гутнев Иван Никитич
Отец ребёнка: Гутнев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Гутнев Никита Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно