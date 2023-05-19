Гутнева (Хотенченко) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутнева (Хотенченко) Матрона Андреевна

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1899

Муж: Гутнев Никита Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1900

Сын: Гутнев Иван Никитич

Отец ребёнка: Гутнев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гутнев Александр Никитич

Отец ребёнка: Гутнев Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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