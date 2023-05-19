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Фёдор Тимофеев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Тимофей Дементьев

Мать: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Татьяна Терентьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
8 семья
Рождение ребёнка
1853

Сын: Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Татьяна Терентьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Татьяна Терентьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
7 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Терентьева

Смерть
Неизвестно
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