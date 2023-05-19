Фёдор Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Тимофей Дементьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Павел Фёдоров
Мать ребёнка: Татьяна Терентьева
Место жительства
1850
8 семья
Рождение ребёнка
1853
Сын: Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Татьяна Терентьева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Татьяна Терентьева
Место жительства
1858
7 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Терентьева
Смерть
Неизвестно