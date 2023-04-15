Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Наталья Агафоновна
Наталья Агафоновна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Верстин Агафон Маркелович
Мать
Верстина Акулина Ильинична
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Верстин Агафон Маркелович
Мать:
Верстина Акулина Ильинична
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия