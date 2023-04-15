Наталья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Верстин Агафон Маркелович

Мать: Верстина Акулина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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