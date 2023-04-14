Верстина Акулина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Наталья Агафоновна
Отец ребёнка: Верстин Агафон Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верстин Михаил Агафонович
Отец ребёнка: Верстин Агафон Маркелович
Смерть
Неизвестно