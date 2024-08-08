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Жульнитов Михаил Григорьевич

Место рождения

Ульяновская обл., Барышский р-н, с. Гурьевка

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Жульнитов Григорий

Мать: не указана

Военная служба
?.10.1941
Командир отделения 1276 отдельного саперного батальона
Арест
31.05.1942
Военный трибунал 4 ударной армии. Обв. по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР Приговор: 10 лет Реаб.
Реабилитация осужденного
31.05.1942
Обв. по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР Приговор: 10 лет Реаб.
Упоминание
26.03.1996
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Книга памяти Ульяновской обл.
Смерть
Неизвестно

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