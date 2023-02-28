Ефимова Анна Горячнева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова Анна Горячнева

Ефимова Анна Горячнева

avatar

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
19.01.1901

Муж: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1906

Дочь: Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1908

Сын: Ефимов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1909

Дочь: Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1912

Сын: Ефимов Георгий Герасимович

Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1916

Сын: Ефимов Александр Герасимович

Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1919

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1920

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close