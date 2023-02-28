Ефимова Анна Горячнева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1901
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1906
Дочь: Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1908
Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1909
Дочь: Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1912
Сын: Ефимов Георгий Герасимович
Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1916
Сын: Ефимов Александр Герасимович
Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1919
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1920
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно