Аникин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аникин (Предпол.) Яков Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1886 и 1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин (Предп. Филипп) (Предп. Филипп) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно