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Аникин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аникин (Предпол.) Яков Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875

Сын: Аникин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1886 и 1887

Сын: Аникин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин (Предп. Филипп) (Предп. Филипп) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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