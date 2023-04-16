Суворова (Чермошенцева) Евдокия Ивановна
Место рожденияВоронежская область, Верейкисовский район, село Дмитриево
Дата рождения21.07.1925
Дата смерти01.06.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1925
Воронежская область, Верейкисовский район, село Дмитриево
Бракосочетание
15.06.1948
Свидетельство №596544 выдано таганским районным бюро ЗАГС г. Москвы, 15.06.1948 г. Запись в книге актов гражданского состояния №1678
Рождение ребёнка
17.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суворов Иван Михайлович
Смерть
01.06.1987