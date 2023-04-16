Суворова (Чермошенцева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Чермошенцева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Воронежская область, Верейкисовский район, село Дмитриево

Дата рождения

21.07.1925

Дата смерти

01.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1925

Отец: Чермошенцев Иван Михайлович

Мать: Чермошенцева Полина Тимофеевна

Воронежская область, Верейкисовский район, село Дмитриево
Бракосочетание
15.06.1948

Муж: Суворов Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Свидетельство №596544 выдано таганским районным бюро ЗАГС г. Москвы, 15.06.1948 г. Запись в книге актов гражданского состояния №1678
Рождение ребёнка
17.12.1949

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Отец ребёнка: Суворов Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.06.1987
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