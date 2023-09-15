Räheso Johann Friedrich
Место рождения
Дата рождения08.09.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1910 ст.
Жена: Räheso Anna
Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.
Мать ребёнка: Räheso Anna
Рождение ребёнка
10.04.1913 ст.
Мать ребёнка: Räheso Anna
Рождение ребёнка
30.10.1914 ст.
Сын: Räheso Aleksander
Мать ребёнка: Räheso Anna
Рождение ребёнка
21.06.1920
Дочь: Lilleväli Senta Elfriede
Мать ребёнка: Räheso Anna
Рождение ребёнка
19.05.1924
Дочь: Räheso Hilja
Мать ребёнка: Räheso Anna
Смерть
Неизвестно