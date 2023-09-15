Räheso Johann Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Räheso Johann Friedrich

Место рождения

Ряэма

Дата рождения

08.09.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1910 ст.

Жена: Räheso Anna

Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.

Сын: Räheso Johann Helmuth

Мать ребёнка: Räheso Anna

Рождение ребёнка
10.04.1913 ст.

Сын: Räheso Evald Voldemar

Мать ребёнка: Räheso Anna

Рождение ребёнка
30.10.1914 ст.

Сын: Räheso Aleksander

Мать ребёнка: Räheso Anna

Рождение ребёнка
21.06.1920

Дочь: Lilleväli Senta Elfriede

Мать ребёнка: Räheso Anna

Рождение ребёнка
19.05.1924

Дочь: Räheso Hilja

Мать ребёнка: Räheso Anna

Смерть
Неизвестно
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