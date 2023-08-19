Räheso (Blumenwelt) Anna
Место рождения
Дата рождения30.12.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1887 ст.
Отец: Blumenwelt Mihkel
Мать: Blumenwelt Ann
Бракосочетание
13.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Räheso Johann Friedrich
Рождение ребёнка
10.04.1913 ст.
Отец ребёнка: Räheso Johann Friedrich
Рождение ребёнка
30.10.1914 ст.
Сын: Räheso Aleksander
Отец ребёнка: Räheso Johann Friedrich
Рождение ребёнка
21.06.1920
Дочь: Lilleväli Senta Elfriede
Отец ребёнка: Räheso Johann Friedrich
Рождение ребёнка
19.05.1924
Дочь: Räheso Hilja
Отец ребёнка: Räheso Johann Friedrich
Смерть
Неизвестно