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Räheso (Blumenwelt) Anna

Место рождения

Таммисте, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

30.12.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1887 ст.

Отец: Blumenwelt Mihkel

Мать: Blumenwelt Ann

Таммисте, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
13.02.1910 ст.

Муж: Räheso Johann Friedrich

Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.

Сын: Räheso Johann Helmuth

Отец ребёнка: Räheso Johann Friedrich

Рождение ребёнка
10.04.1913 ст.

Сын: Räheso Evald Voldemar

Отец ребёнка: Räheso Johann Friedrich

Рождение ребёнка
30.10.1914 ст.

Сын: Räheso Aleksander

Отец ребёнка: Räheso Johann Friedrich

Рождение ребёнка
21.06.1920

Дочь: Lilleväli Senta Elfriede

Отец ребёнка: Räheso Johann Friedrich

Рождение ребёнка
19.05.1924

Дочь: Räheso Hilja

Отец ребёнка: Räheso Johann Friedrich

Смерть
Неизвестно
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