Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Федот Иванович
Мать: Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
21.09.1796
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Харитонова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно