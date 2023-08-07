Василий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Федотович

Василий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Федот Иванович

Мать: Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
21.09.1796

Сын: Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Харитонова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close