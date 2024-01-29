Олейникова Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейникова Параскева Павловна

Олейникова Параскева Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

нб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close