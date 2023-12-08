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(Малявкина) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1971

Отец: Малявкин Валерий

Мать: Людмила

Рождение ребёнка
26.02.1990

Дочь: Коновалова Ксения

Отец ребёнка: Реклер Игорь

Рождение ребёнка
26.02.1990

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Реклер Игорь

Развод
2009

Муж: Осьмаков Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осьмаков Игорь

Развод
Неизвестно

Муж: Реклер Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реклер Игорь

Место жительства
Неизвестно
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