(Малявкина) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1971
Отец: Малявкин Валерий
Мать: Людмила
Рождение ребёнка
26.02.1990
Дочь: Коновалова Ксения
Отец ребёнка: Реклер Игорь
Рождение ребёнка
26.02.1990
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Реклер Игорь
Развод
2009
Муж: Осьмаков Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осьмаков Игорь
Развод
Неизвестно
Муж: Реклер Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Реклер Игорь
Место жительства
Неизвестно