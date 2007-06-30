Кулаченко (Безрукова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1921
Дата смерти30.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1921
Отец: Безруков Семен
Мать: Безрукова Анна
Рождение ребёнка
23.10.1944
Дочь: Шер Людмила
Отец ребёнка: Кулаченко Михаил
Рождение ребёнка
12.07.1948
Сын: Кулаченко Анатолий
Отец ребёнка: Кулаченко Михаил
Смерть
30.06.2007
Москва, город федерального значения Москва