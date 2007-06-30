Кулаченко (Безрукова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаченко (Безрукова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1921

Дата смерти

30.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1921

Отец: Безруков Семен

Мать: Безрукова Анна

Рождение ребёнка
23.10.1944

Дочь: Шер Людмила

Отец ребёнка: Кулаченко Михаил

Рождение ребёнка
12.07.1948

Сын: Кулаченко Анатолий

Отец ребёнка: Кулаченко Михаил

Смерть
30.06.2007
Москва, город федерального значения Москва