Безруков Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безруков Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1921
Дочь: Кулаченко Надежда
Мать ребёнка: Безрукова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинов Ираида Семеновна
Мать ребёнка: Безрукова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Безрукова Анна
Смерть
Неизвестно