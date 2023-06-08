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Безруков Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безруков Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1921

Дочь: Кулаченко Надежда

Мать ребёнка: Безрукова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинов Ираида Семеновна

Мать ребёнка: Безрукова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Безрукова Анна

Смерть
Неизвестно