Кутиков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
Дата смерти?.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1989
Сын: Кутиков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Михеева Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
10.02.1994
Сын: Кутиков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Михеева Светлана Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.2016