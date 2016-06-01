Кутиков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутиков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Дата смерти

?.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1989

Сын: Кутиков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Михеева Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
10.02.1994

Сын: Кутиков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Михеева Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Светлана Анатольевна

Смерть
?.06.2016
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