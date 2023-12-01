Ковин Михаил Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1870
Бракосочетание
15.02.1891
Рождение ребёнка
12.03.1896
Дочь: Долгодворова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Ковина Елизавета Арсентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Ковина Елизавета Арсентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Ковина Елизавета Арсентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ковина Елизавета Арсентьева
Смерть
Неизвестно