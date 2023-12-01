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Ковин Михаил Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1870

Отец: Ковин Евсей (Евсевий) Власович

Мать: Ковина Зиновия Иоанновна

Бракосочетание
15.02.1891

Жена: Ковина Елизавета Арсентьева

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.03.1896

Дочь: Долгодворова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Ковина Елизавета Арсентьева

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Ковина Елизавета Арсентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Ковина Елизавета Арсентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ковина Елизавета Арсентьева

Смерть
Неизвестно
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