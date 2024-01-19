Ковина (Южакова) Елизавета Арсентьева
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Южаков Арсентий
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1891
Рождение ребёнка
12.03.1896
Дочь: Долгодворова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Ковин Михаил Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Ковин Михаил Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Ковин Михаил Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ковин Михаил Евсеевич
Смерть
1957
Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край