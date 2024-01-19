Ковина (Южакова) Елизавета Арсентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковина (Южакова) Елизавета Арсентьева

Место рождения

Шушпановка, Сарсинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Южаков Арсентий

Мать: не указана

Шушпановка, Сарсинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
15.02.1891

Муж: Ковин Михаил Евсеевич

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.03.1896

Дочь: Долгодворова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Ковин Михаил Евсеевич

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Ковин Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Ковин Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головкова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ковин Михаил Евсеевич

Смерть
1957
Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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