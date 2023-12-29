Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти10.11.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1775
Рождение ребёнка
06.10.1779
Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
08.11.1782
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
22.10.1783
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
26.07.1790
Сын: Денисов Александр Яковлев
Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
19.08.1793
Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Яковлева
Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.11.1803
Vladimir, Vladimir Oblast Russia