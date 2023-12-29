Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

10.11.1803

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1775

Муж: Денисов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
06.10.1779

Сын: Денисов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
08.11.1782

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
22.10.1783

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
26.07.1790

Сын: Денисов Александр Яковлев

Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
19.08.1793

Сын: Денисов Никита Яковлев

Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Яковлева

Отец ребёнка: Денисов Яков Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.11.1803
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
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