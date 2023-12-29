Денисов Яков Григорьев
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения02.10.1750
Дата смерти19.01.1817
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1750
Отец: Денисов Григорий Федоров
Мать: Денисова Евдокия ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Денисова) Аксинья Яковлева
Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1770
Жена: Денисова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1772
Сын: Денисов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Денисова Матрона Иванова
Бракосочетание
02.02.1775
Рождение ребёнка
06.10.1779
Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева
Рождение ребёнка
08.11.1782
Дочь: (Денисова) Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева
Рождение ребёнка
22.10.1783
Дочь: (Денисова) Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева
Рождение ребёнка
26.07.1790
Сын: Денисов Александр Яковлев
Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева
Рождение ребёнка
19.08.1793
Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева
Смерть
19.01.1817