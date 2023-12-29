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Денисов Яков Григорьев

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

02.10.1750

Дата смерти

19.01.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1750

Отец: Денисов Григорий Федоров

Мать: Денисова Евдокия ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Денисова) Аксинья Яковлева

Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1770

Жена: Денисова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
23.05.1772

Сын: Денисов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Денисова Матрона Иванова

Бракосочетание
02.02.1775

Жена: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева

Рождение ребёнка
06.10.1779

Сын: Денисов Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева

Рождение ребёнка
08.11.1782

Дочь: (Денисова) Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева

Рождение ребёнка
22.10.1783

Дочь: (Денисова) Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева

Рождение ребёнка
26.07.1790

Сын: Денисов Александр Яковлев

Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева

Рождение ребёнка
19.08.1793

Сын: Денисов Никита Яковлев

Мать ребёнка: Денисова (Боровецкая) Марья Яковлева

Смерть
19.01.1817

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