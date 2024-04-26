Семанова Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.08.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1848 ст.
- № 16 о рождении 8 августа 1848 года дочери Елисаветы у крестьянина деревни Хвостовской Ивана Степановича Семанова и законной жены его Натальи Ивановны, оба православного вероисповедания. Крещена 9 а... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
15.10.1850 ст.
Вид учета: 9-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 15 октября 1850 года (9-я ревизия) среди крестьян Емецкого селения Глинногорского сельского общества Емецкой волости Холмогорского уезда Арханге... Показать все
Место жительства
20.05.1858 ст.
Вид учета: 10-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 20 мая 1858 года (10-я ревизия) среди крестьян Емецкого селения Емецкого сельского общества Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской ... Показать все
Смерть
Неизвестно