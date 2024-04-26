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Семанова Елизавета Ивановна

Место рождения

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.08.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1848 ст.

Отец: Семанов Иван Степанович

Мать: Семанова (Гудкова) Наталья Ивановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 16 о рождении 8 августа 1848 года дочери Елисаветы у крестьянина деревни Хвостовской Ивана Степановича Семанова и законной жены его Натальи Ивановны, оба православного вероисповедания. Крещена 9 а... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
15.10.1850 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 9-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 15 октября 1850 года (9-я ревизия) среди крестьян Емецкого селения Глинногорского сельского общества Емецкой волости Холмогорского уезда Арханге... Показать все
Место жительства
20.05.1858 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 10-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 20 мая 1858 года (10-я ревизия) среди крестьян Емецкого селения Емецкого сельского общества Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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