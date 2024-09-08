Ачидеков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1935
Дата смерти05.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
родом из Сибири
Упоминание
Неизвестно
Информатор: Ачидекова (Тимшина) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
21.08.1959
Сын: Ачидеков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: (Тимшина) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
10.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Тимшина) Людмила Михайловна
Смерть
05.08.1989