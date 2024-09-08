Ачидеков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ачидеков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1935

Дата смерти

05.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

родом из Сибири
Упоминание
Неизвестно
Информатор: Ачидекова (Тимшина) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
21.08.1959

Сын: Ачидеков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: (Тимшина) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
10.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Тимшина) Людмила Михайловна

Смерть
05.08.1989

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