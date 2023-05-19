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Климов Владимир Спиридонов

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Климов Спиридон Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.11.1843

Жена: Кочнева Акилина Михайлова

Рождение ребёнка
01.02.1846

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Кочнева Акилина Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Климов Софрон Владимиров

Мать ребёнка: Кочнева Акилина Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.12.1849

Дочь: Лукiя Владимирова

Мать ребёнка: Кочнева Акилина Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1851

Сын: Климов Афанасiй Владимиров

Мать ребёнка: Кочнева Акилина Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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