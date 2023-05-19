Климов Владимир Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Климов Спиридон Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.11.1843
Рождение ребёнка
01.02.1846
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Кочнева Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Кочнева Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
09.12.1849
Дочь: Лукiя Владимирова
Мать ребёнка: Кочнева Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
17.01.1851
Сын: Климов Афанасiй Владимиров
Мать ребёнка: Кочнева Акилина Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно