Климов Спиридон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Спиридон Иванов

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Климов Данило Спиридонов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Климов Владимир Спиридонов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Прокопiй Спиридонов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Анастасiя Спиридонова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Анна Спиридонова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Ирина Спиридонова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
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