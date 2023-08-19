Климов Спиридон Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1825
Сын: Климов Владимир Спиридонов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Прокопiй Спиридонов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Анастасiя Спиридонова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Анна Спиридонова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Ирина Спиридонова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник