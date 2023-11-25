Долотова - Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолотова - Евдокия Васильевна

Долотова - Евдокия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

10.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

фамилия по мужу, девичья неизвестна
Рождение ребёнка
13.12.1926

Сын: Долотов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Долотов Григорий Васильевич

Фролово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шкарова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Долотов Григорий Васильевич

Фролово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Долотова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Долотов Григорий Васильевич

Фролово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морокова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Долотов Григорий Васильевич

Фролово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долотов Григорий Васильевич

Смерть
10.09.1966
Фролово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
забодала корова.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close