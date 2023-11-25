Долотова - Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти10.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
фамилия по мужу, девичья неизвестна
Рождение ребёнка
13.12.1926
Сын: Долотов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Долотов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шкарова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Долотов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Долотова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Долотов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морокова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Долотов Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1966
забодала корова.