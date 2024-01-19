Долотов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.12.1926
Дата смерти10.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долотова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долотова Анна Федоровна
Смерть
10.06.1975
Крупышево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
утопление