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Долотов Андрей Григорьевич

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Место рождения

Фролово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.12.1926

Дата смерти

10.06.1975

Пол

Мужской

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1926

Отец: Долотов Григорий Васильевич

Мать: Долотова - Евдокия Васильевна

Фролово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долотова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долотова Анна Федоровна

Смерть
10.06.1975
Крупышево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
утопление
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