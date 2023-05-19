Никонор Петров
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Пётр Антонов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михаил Никоноров
Мать ребёнка: Поникарья Осипова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Семён Никоноров
Мать ребёнка: Поникарья Осипова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Павел Никоноров
Мать ребёнка: Поникарья Осипова
Место жительства
1850
15 семья
Место жительства
1858
14 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поникарья Осипова
Смерть
Неизвестно