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Никонор Петров

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Пётр Антонов

Мать: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Михаил Никоноров

Мать ребёнка: Поникарья Осипова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Семён Никоноров

Мать ребёнка: Поникарья Осипова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Павел Никоноров

Мать ребёнка: Поникарья Осипова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
15 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
14 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникарья Осипова

Смерть
Неизвестно
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