Поникарья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникарья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Михаил Никоноров

Отец ребёнка: Никонор Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Семён Никоноров

Отец ребёнка: Никонор Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Павел Никоноров

Отец ребёнка: Никонор Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
15 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
14 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонор Петров

Смерть
Неизвестно
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