Поникарья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михаил Никоноров
Отец ребёнка: Никонор Петров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Семён Никоноров
Отец ребёнка: Никонор Петров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Павел Никоноров
Отец ребёнка: Никонор Петров
Место жительства
1850
15 семья
Место жительства
1858
14 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонор Петров
Смерть
Неизвестно