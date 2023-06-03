Проскуракова (Асоскова) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1805
Отец: Асосков Никифор Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Проскурякова Анастасия Елисеевна
Отец ребёнка: Проскуряков Елисей Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Проскурякова Марфа Елисеевна
Отец ребёнка: Проскуряков Елисей Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно