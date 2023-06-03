Проскуракова (Асоскова) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуракова (Асоскова) Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Асосков Никифор Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Проскурякова Анастасия Елисеевна

Отец ребёнка: Проскуряков Елисей Артемьевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Проскурякова Марфа Елисеевна

Отец ребёнка: Проскуряков Елисей Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Елисей Артемьевич

Смерть
Неизвестно