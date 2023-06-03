Асосков Никифор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1785
Отец: Асосков Алексей Игнатьевич
Мать: Асоскова Ксения
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Проскуракова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Асосков Филипп Никифорович
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
18.06.1811
Сын: Бородавкин Павел Никифорович
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
1812 или 1814
Сын: Асосков Владимир Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 26.09.1815
Сын: Асосков Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Асоскова Агриппина Никифоровна
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
17.08.1821
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
08.02.1824
Сын: Асосков Никифор Никифорович
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно