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Асосков Никифор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Асосков Алексей Игнатьевич

Мать: Асоскова Ксения

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Проскуракова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Асосков Филипп Никифорович

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна

Рождение ребёнка
18.06.1811

Сын: Бородавкин Павел Никифорович

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1812 или 1814

Сын: Асосков Владимир Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 26.09.1815

Сын: Асосков Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Асоскова Агриппина Никифоровна

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна

Рождение ребёнка
17.08.1821

Сын: Асосков Петр Никифорович

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1824

Сын: Асосков Никифор Никифорович

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Архиповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Ксения Архиповна

Смерть
Неизвестно
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