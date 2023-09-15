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Антаманов Иван Михайлов

Место рождения

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

До 1903

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Автономов Михаил Петров

Мать: Афимья Яковлева

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1857

Жена: Анна Павлова

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1858

Дочь: Пелагия Иванова

Мать ребёнка: Анна Павлова

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Антаманов Егор Иванов

Мать ребёнка: Анна Павлова

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1864

Сын: Антаманов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Анна Павлова

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1869

Сын: Антаманов Петр Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Павлова

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1872

Сын: Антаманов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Анна Павлова

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1903
Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
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