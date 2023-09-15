Антаманов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиДо 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Автономов Михаил Петров
Мать: Афимья Яковлева
Бракосочетание
28.01.1857
Жена: Анна Павлова
Рождение ребёнка
02.10.1858
Дочь: Пелагия Иванова
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
20.11.1864
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
15.12.1869
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
25.10.1872
Мать ребёнка: Анна Павлова
Смерть
До 1903