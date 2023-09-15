Латышева (Иваненко) Фекла Степановна
Место рождения
Дата рождения18.11.1908
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1908
Рождение ребёнка
?.01.1933
Дочь: Балабанова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Латышев Федор Свиридович
Рождение ребёнка
?.06.1934
Сын: Латышев Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Латышев Федор Свиридович
Рождение ребёнка
08.08.1940
Сын: Латышев Виталий Федорович
Отец ребёнка: Латышев Федор Свиридович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно