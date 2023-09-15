Латышева (Иваненко) Фекла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Иваненко) Фекла Степановна

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Место рождения

Бобрава, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

18.11.1908

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1908

Отец: Иваненко Степан (Стефан) Васильевич

Мать: Иваненко Анастасия Ивановна

Бобрава, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.01.1933

Дочь: Балабанова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Латышев Федор Свиридович

Бобрава, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.06.1934

Сын: Латышев Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Латышев Федор Свиридович

Бобрава, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.08.1940

Сын: Латышев Виталий Федорович

Отец ребёнка: Латышев Федор Свиридович

Бобрава, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Федор Свиридович

Смерть
2001
Бобрава, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бобрава, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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