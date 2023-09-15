Доброницкий Степан Самуилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиДо 1712
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1673
Отец: Доброницкий Самуил Васильевич
Мать: не указана
Было: Степан (Стефан) Самуилович Добраницький, Добронизький; род: Добронизькі
Работа или профессия
Около 1693
Священник церкви Рождества Богородицы. Владел землями в Домонтове и частью плотин и мельниц на р. Супое
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Доброницкий Иосиф Степанович
Мать ребёнка: не указана
Было: Йосип Степанович Добронизький [Добронизькі]
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Доброницкий Григорий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Было: Григорій Степанович Лейба Добронизький [Добронизькі]
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Доброницкий Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Было: Степан Степанович Савва Добронизький [Добронизькі]
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1712
Было: Держава Війська Запорізького