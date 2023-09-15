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Доброницкий Степан Самуилович

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

До 1712

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Доброницкий Самуил Васильевич

Мать: не указана

Переяслав, Київська область
Было: Степан (Стефан) Самуилович Добраницький, Добронизький; род: Добронизькі
Работа или профессия
Около 1693
Домантово, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд
Священник церкви Рождества Богородицы. Владел землями в Домонтове и частью плотин и мельниц на р. Супое
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Доброницкий Иосиф Степанович

Мать ребёнка: не указана

Домантово, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд
Было: Йосип Степанович Добронизький [Добронизькі]
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Доброницкий Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Домантово, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд
Было: Григорій Степанович Лейба Добронизький [Добронизькі]
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Доброницкий Степан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Домантово, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд
Было: Степан Степанович Савва Добронизький [Добронизькі]
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Домантово, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд
Смерть
До 1712
Домантово, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд
Было: Держава Війська Запорізького
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