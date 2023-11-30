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Доброницкий Самуил Васильевич

Место рождения

Бершадь, Вінницька область

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

?.01.1701

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Доброницкий Василий Фёдорович

Мать: не указана

Бершадь, Вінницька область
Место жительства
Около 1671
Домантово, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд
Владел землями в Домонтове, плотиной, мельницами и землями в с. Андрушах, Помоклях и др.
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Доброницкий Павел Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Переяслав, Київська область
(было до 1680, Держава Війська Запорізького) сын священника Переяславской Спасо-Преображенской церкви
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Доброницкий Степан Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Переяслав, Київська область
Было: Степан (Стефан) Самуилович Добраницький, Добронизький; род: Добронизькі
Рождение ребёнка
1674

Сын: Доброницкий Фёдор Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Переяслав, Київська область
(укр.) Федір Самійлович Добраницкий, Добронизький [Добронизькі]
Работа или профессия
1675
Переяслав, Київська область
Священник Переяславской Спасо-Преображенской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
?.01.1701
Переяслав, Київська область
Его духовное завещание – 11 янв. 1701. (было до 1680, Держава Війська Запорізького)
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