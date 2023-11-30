Доброницкий Самуил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смерти?.01.1701
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1650
Отец: Доброницкий Василий Фёдорович
Мать: не указана
Место жительства
Около 1671
Домантово, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд
Владел землями в Домонтове, плотиной, мельницами и землями в с. Андрушах, Помоклях и др.
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Доброницкий Павел Самуилович
Мать ребёнка: не указана
(было до 1680, Держава Війська Запорізького) сын священника Переяславской Спасо-Преображенской церкви
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Доброницкий Степан Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Было: Степан (Стефан) Самуилович Добраницький, Добронизький; род: Добронизькі
Рождение ребёнка
1674
Сын: Доброницкий Фёдор Самуилович
Мать ребёнка: не указана
(укр.) Федір Самійлович Добраницкий, Добронизький [Добронизькі]
Работа или профессия
1675
Священник Переяславской Спасо-Преображенской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.01.1701
Его духовное завещание – 11 янв. 1701. (было до 1680, Держава Війська Запорізького)