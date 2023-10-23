Ешугов Байзет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ешугов Байзет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Ешугов Эдгем Байзетович

Мать ребёнка: Ешугова Марет Шабановна

Рождение ребёнка
30.10.1961

Сын: Ешугов Руслан Байзетович

Мать ребёнка: Ешугова Марет Шабановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.05.1967

Сын: Ешугов Юрий Байзетович

Мать ребёнка: Ешугова Марет Шабановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ешугова Марет Шабановна

Смерть
Неизвестно
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