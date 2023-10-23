Ешугов Байзет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Ешугова Марет Шабановна
Рождение ребёнка
30.10.1961
Мать ребёнка: Ешугова Марет Шабановна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.05.1967
Мать ребёнка: Ешугова Марет Шабановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ешугова Марет Шабановна
Смерть
Неизвестно