Усольцев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Усольцев Егор (Георгий) Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усольцев Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно